Costumes store forårsnummer

I dag lander det nye Costume, og sammen med magasinet får du også et nummer af Bo Bedre.

Forårsudgaven af Costume sætter fokus på hår – hvordan du pynter det, plejer det og ikke mindst alle de følelser, fordomme og fortællinger, der er forbundet med det.

Glæd dig også til at møde to af modebranchens mest inspirerende kvinder, når du i det nye nummer både kan læse interviewet med Jane Mayle og nyde de fantastiske billeder, som Helena Christensen har lavet med og af Jane i designerens hjem i New York.

Derudover kan du finde masser af inspiration i vores store guide med forårets vigtigste kjoler og en modeserie med det bedste fra de danske designeres nye kollektioner.

Du kan også møde kvinden, der skal overtage hos Chanel efter Karl Lagerfeld, og to unge par, der er flyttet fra by til land – og meget, meget mere.