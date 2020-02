Emma Rosenzweig: “Hvis jeg alligevel bare skal være en klovn, så lad mig være det rigtigt”

“Hvis jeg alligevel bare skal være en klovn, så lad mig være det rigtigt.”

Sådan lyder det fra vores forsidemodel Emma Rosenzweig, som du kan møde i et åbenhjertigt interview i det nye nummer af Costume.

Der har altid været noget fascinerende over Emma. Hun er, foruden at være den pige på gaden man gerne vil ligne, et multitalent med en misundelsesværdig kreativitet. Hendes stil er altid inspirerende, overraskende og personlig, og hun har noget helt særligt over sig.

På det seneste har Emma udviklet en sær besættelse af den tragikomiske karakter Pjerrot – præcis som en af Danmarks mest fortrinlige forfatterinder, Karen Blixen, der ofte trak i pjerrotkostume for at underholde sine gæster på Rungstedlund. Derfor kan du i det nye Costume se nogle af de mest fantastiske billeder af Emma Rosenzweig som Pjerrot i Karen Blixens fuldstændigt fortryllende Rungstedlund.

Martsnummeret byder selvfølgelig også på masser af mode, kunst og skønhed. Du får blandt andet et indblik i, hvor stilikonet Blanca Miró og fire andre kvinder finder inspiration.

Derudover undersøger vi, om modehusenes grønne tiltag rent faktisk nytter noget, og guider dig til tre rejser, der er gode for krop og sind – og meget, meget mere.