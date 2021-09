Månedens leder

For snart 1,5 år siden havde vi som et af de første danske magasiner for første gang et interview med skuespilleren Emma Sehested Høeg. Hun slog benene væk under os i sin soloforestilling Velkommen til Pandora, som Emma havde skabt sammen med partneren i kunstnerduoen How to kill a dog, Jennifer Vedsted Christiansen, og i ungdomsserien Limboland. Vi var ikke et øjeblik i tvivl om, at hun var et af Danmarks absolut største talenter, der bare ventede på, at hele landet (og resten af verden) skulle få øje på hende.

Siden da har du blandt andet kunnet opleve hende i DR-miniserien Skyld og i radioprogrammet Knas i julestuen, og lige om lidt udgiver hun sin første single – med sin jazzede, lidt melankolske stemme, der leder tankerne hen på en lille lokal café i Paris. Det er det første skridt på vejen til også at kunne skrive sangerinde på sit cv, et skridt, man skulle tro, at de fleste ville billige, men som tværtimod har mødt modstand fra både venner og særligt folk fra musik- og filmbranchen, hvis holdning klart har været, at man er enten musiker eller skuespiller. Ikke begge dele.