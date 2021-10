Søg inspiration omkring dig. Kunst-, musik- og designscenen er eminente steder at lade sig inspirere, når det gælder farver, mønstre og materialer. Rejs ud, kig, lyt, og lad dig inspirere – og tag det bedste med hjem.

Gå i de gamle arkiver, og stop op, når du ser noget, du kan lide. Et gammelt bogcover, et rejseminde eller et ikon kan sagtens give dig idéer til nye sammensætninger af din garderobe. Tidligere stylist og nu smykkedesigner Andrea Nielsen er et pragteksempel. Hun finder inspiration fra gamle billeder fra 1960’erne og 1970’erne og har, så længe jeg har kendt hende, altid været et forbillede på, hvordan man kan inkorporere vintage- og rejsefund i sin eksisterende garderobe for at skabe god stil. Mød hende på side 43.

Det er også i dette nummer, at du får en guide til sæsonens overtøj og masser af accessories til at opdatere din stil. Kunsten er at udvælge de få, men rigtige items, der gør, at din stil bliver opdateret. Planlæg nøje. Lav en liste med de ting, du ønsker dig, og køb kun det, du ved kan komplementere din allerede eksisterende garderobe, for jeg kunne ikke være mere enig med Andrea Nielsen, når hun påpeger, at alle kun burde have deres absolutte yndlingsting i garderoben.