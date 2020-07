Nyt Costume med 48 ekstra sommersider og solbriller til dig

Skæbnen ville, at min mands familie i over 45 år har haft det perfekte, lille, sort og hvid-malede sommerhus på nordspidsen af Langeland. Det betyder, at vi begge har et tilhørsforhold til øen, som vi nu sammen fortsætter med at skabe for vores egen lille familie. Huset ligger ned til vandet og har en stor have fyldt med gamle rosenbuske og hyggekroge, der er perfekte til eftermiddage med læsning i skyggen.

Vi har et fjernsyn, men det kan kun vise DR, vi vasker op i hånden, og brændeovnen er vores eneste form for varme, når det danske vejr byder på (hvilket natuligvis er sjældent) dårligt vejr. Men alligevel er det netop det ret enkle liv, der er så vidunderligt. Roen og naturen. Foruden badebroen, hvor jeg nyder de tidlige morgentimer alene, er mit yndlingssted det lille grønne område ved det gamle fyrtårn, der hviler så smukt ud over nordspidsen af Langeland.

Der er desværre et begrænset udbud af gode spisesteder på Langeland, men til gengæld vrimler det med gårdbutikker, der sælger alt fra nyplukkede bær til friske æg og hjemmelavet marmelade. Det gør, at vi altid har en overflod af jordbær, ribs, hindbær og kirsebær derhjemme. De bliver spist friske eller brugt til alt fra rysteribs til rødgrød. Frisk pighvar og nyopgravede kartofler er også favoritter – sidstnævnte er også en klassiker på bagerens rugbrød dagen efter.

Heldigvis er Langeland blot et sted ud af mange magiske steder i Danmark, hvilket nok skal betyde, at de fleste får en vidunderlig sommerferie i vores eget land i år – ikke mindst grundet et yderst mærkværdigt forår, der har sat nogle begrænsninger på, hvor ferien kan holdes. Netop derfor har vi i denne måneds Costume lavet et stort sommerspecial, hvor moderedaktionen og fotograf Oscar Meyer har været en tur rundt i Danmark og fundet de hyggeligste steder til din ferie. Du får også fem kvinders bedste tips til ferie herhjemme, og du kan lade dig inspirere af forlægger Malene Mallings hyggelige sommerhus i Tisvilde.

Rigtig god sommer til dig og dine.

Rikke Amtorp Christensen, chefredaktør"