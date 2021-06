Magasinets leder

Velkommen til Costume Mini, som vi for første gang lancerer som et selvstændigt magasin. Det er et magasin til dig, som er mor eller tænker på at blive det, hvori vi udforsker både glæderne og udfordringerne ved at være mor i et moderne familieliv – en kabale, de fleste af os på redaktionen selv prøver at få til at gå op.

De fleste af os sad klistret til skærmen, da DR viste tv-serien Tillykke, I skal have trillinger!, og der var derfor stor begejstring på redaktionen, da Maria Nordø Jørstad takkede ja til at være med i og på forsiden af Costume Mini – en fotoskydning, der med far, mor og fire børn krævede et par hænder mere end normalt. Se de søde billeder af familien, og læs på side 30 om Marias tanker om alt fra graviditet og synet på kvinders kroppe til pludselig at være et kendt ansigt.

På side 60 kan du møde tre kvinder, som ærligt og sårbart fortæller om at være gravide: for første gang, med pseudotvillinger og via fertilitetsbehandling, og på side 38 kan du blive klogere på, hvilke apps der er gode for dine børn at downloade og interagere med – en guide jeg ville ønske, jeg havde læst for længst. Hvordan lader du bedst dit barn udvikle sin selvstændighed og blive et ansvarsfuldt menneske ved at lade dem gøre ting uden opsyn? Og hvordan overvinder du som forælder den frygt, der ofte følger med? Det kan du læse om i artiklen Giv slip på dit barn på side 56.

Jeg betegner ikke mig selv som en hønemor, men jeg må indrømme, at jeg havde det enormt svært, da Ludvig, min dreng (nu 12 år), første gang spurgte, om han måtte gå alene hjem fra skole. Jeg blev ved med at finde på undskyldninger for, hvorfor jeg liiiiiiiiige syntes, at han skulle vente lidt endnu. Det resulterede i, at Esben, min mand, gav ham lov en dag, hvor jeg var ude at rejse. Det førte til et herligt skænderi imellem Esben og jeg, men jeg kunne efterfølgende godt se, at det var det rigtige at gøre. Jeg kunne bare ikke selv give slip på ham.

Jeg øver mig stadigvæk (og vil sikkert gøre det resten af livet) i at give ham rum og frihed, også når han om et øjeblik så småt er på vej ind i teenagelivet. Heldigvis ved jeg, at vi har opdraget en klog, kærlig, selvstændig og ansvarsfuld dreng – det skal jeg huske på.

I Costume Mini kan du møde Ludvig og hans søster Karen-Emilie i et lille interview om, hvad de blandt andet helst vil bruge deres tid på, og hvad der gør dem glade. Mød også resten af redaktionens børn på side 42 – det er der kommet nogle kære og sjove fortællinger ud af.

Jeg håber, du vil nyde at læse med og kan bruge de mange tips i guiden på side 66 til, hvad I kan lave i den forhåbentligt lange og solrige sommer, vi har i vente, og finde masser af inspiration til minigarderoben i den store sommerguide på side 48 og modeserien på side 80.

Kærlig hilsen

Rikke Amtorp Christensen, chefredaktør