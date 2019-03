Nyt magasin: Costume + Costume Living

Det er tid til forår, og på redaktionen elsker vi, at varmen kommer snigende, at dagene bliver lysere og at de lette materialer igen kommer ud af skabet.

Derfor er det nye Costume pakket med alt til dit forår. Du får blandt andet en fin forårsguide med masser af indspark til, hvad du kan læse, have på og opleve, når solen så småt begynder at titte frem, og fregner og glød så yndigt pynter ansigtet.

Glæd dig også til et stort interview med designduoen Ditte og Nikolaj Reffstrup, der står bag megasuccesen Ganni, som vi helt eksklusivt har besøgt og fulgt i 24 timer.

Derudover har vi mødt tre cool søskendepar, som fortæller om deres helt særlige relation til hinanden, og tre inspirerende kvinder, der fortæller om deres forhold til accessories.

I magasinet finder du også hemmeligheden bag glansfulde lokker, alt om sæsonens sko, tasker og smykker – og meget, meget mere.

Sammen med månedens Costume får du også seneste nummer af Costume Living, som er fyldt med forårets musthaves og cool cityhjem.