Sådan lyder installationskunstner Laila Gohars tanker om, hvorfor modebranchen gennem de seneste år gradvist har vendt sig mod den kulinariske verden. Laila Gohar er selv et eksempel på tendensen: Hun mikser mad og kunst – og gør det så godt, at modehuse som Prada og Hermès står i kø for at lave samarbejder med hende. Nu har hendes fortolkninger af blandt andet æg, æbler og jordbær ført til et designsamarbejde med det danske interiørbrand Hay, og det – og meget mere – kan du læse om i det nye Costume, som er på gaden i dag.