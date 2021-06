Magasinets leder

I forsommeren 2011 overvejede min mand og jeg et kort øjeblik, om vi skulle flytte i hus. Vi bød endda på et med den skønneste, utæmmede have fyldt med gamle frugttræer med blommer og æbler og buske med duftende og guddommelige syrener. Jeg elsker syrener. En have, jeg med det samme forelskede mig i – ikke mindst på grund af tanken om at vågne hver morgen med en grøn udsigt, idéen om at plante urtehaven til og nyde sommerens blomster i fuldt flor.

Skæbnen ville, at vi ikke fik huset, og i stedet har vi nu boet snart ti år i en lejlighed ved Esplanaden i København. En lejlighed, jeg har svært ved at se, at vi nogensinde flytter fra, da jeg er blevet virkelig glad for at bo så centralt, men roligt – med vandet som min nabo, Kastellet som min baghave og med nogle af Københavns smukkeste bygninger og kulturelle steder tæt på.

Min glæde ved at bo i byen skyldes højst sandsynligt også, at jeg er så heldig at have mit frirum i vores sommerhus. Her kan jeg ligge i sengen og se et rådyr græsse ude foran vinduet en tidlig morgen, gå en tur langs markerne uden at møde et eneste menneske, hoppe i havet fra badebroen eller nyde stilheden blandt blomsterne og træerne i haven og få den nødvendige ro og glæde i krop og sind, som naturen nu engang er fortræffelig til at give.

Blomsterfloraen er unægteligt en stor del af, hvad vi forbinder med naturen, og også afsættet for vores minitema i denne udgave af Costume. Et tema, hvor vi har set nærmere på, hvorfor vi er så fascinerede af blomster, hvorfor deres symbolik i mange år var udskældt og nedgjort i kunstens verden, når det gjaldt kvindelige kunstnere og deres værker – og hvordan det forholder sig i dag. Du skal også møde to franske kvinder, som med kloge ord og smuk æstetik har skabt publikationen Blumenhaus, et medie med en vision om at lære os mere om naturen og åbne op for nye kulturer via botanik. Der er også masser af inspiration til sommerens gør det selv-projekter som at pynte din kage med spiselige blomster, kreere tidens hypede perleblomster eller samle årstidens flotteste buket, når eksperterne guider dig på side 76.

Heldigvis er vejkanterne langs markerne ved vores sommerhus et stort, vidunderligt orgie af blomster som ærenpris, valmuer og kornblomster, og det er altid en fornøjelse at plukke og sammensætte store og små buketter til både middags- og havebordet – og jeg sørger altid for at anrette dem i mine yndlingsvaser, som jeg har købt gennem de seneste mange år på markeder rundt omkring i verden, for som blomsterdekoratør Christian Ravnbak siger, gør det blot buketten endnu smukkere.

God læselyst