Maria Fantino: “Det var en voldsom tid”

Når man bor i København, og alle ens venner læser humaniora, kan man godt tænke, at der ikke er nogen racister, homofober og så videre derude. Men en ting, jeg har lært ved at sende landsdækkende radio, er, at sådan har alle det ikke. Når jeg siger fra over for kropsudskaming, deling af nøgenbilleder eller lignende, får jeg overvældende meget respons fra unge, der sidder rundt om i landet og mangler den stemme. Noget af det allerbedste er, når de skriver, at de selv har fået modet til også at sige fra.

Da jeg kom ud med min #metoo-historie via et interview i DR-podcasten Genstart, var der så mange beskeder i min indbakke, at jeg ikke havde overskud til at forholde mig til dem alle. Det går mig stadig på, at der er nogle kvinder, som jeg ikke fik svaret, og nu er beskederne væk. Men det var en voldsom tid. Historien eksploderede i pressen, og der var hele tiden samtaler med min advokat, journalister, der ringede, og folk på gaden, der ville snakke med mig, eller som græd over for mig. Til alle, der mener, at kvinder kun kommer ud med deres #metoo-historie for at få opmærksomhed, kan jeg hilse at sige, at det bestemt ikke er den gode form for opmærksomhed.

Selvom jeg havde lovet mig selv at holde mig fra kommentarfeltet på B.T., kom jeg til at læse lidt derinde, og jeg blev helt vildt bange. Grunden til, at jeg og mange andre ikke før har fortalt om det, der er sket, er jo, at vi har skammet os. Der er et stigma, og det stigma mærker man så bare endnu mere, når man faktisk siger det højt. Men selvom jeg havde det ad helvede til i ugerne efter, er jeg stolt af, at jeg gjorde, hvad der føltes nødvendigt. Efter Genstart sagde flere af mine kollegaer, at det kommer til at være en del af min fortælling altid, og jeg svarede: ‘Nej for pokker, det er en podcast på 30 minutter’. Jeg mener, jeg sender to timers radio hver dag. Men jeg er begyndt at forstå, at de nok har ret. Det er også okay, og jeg er i hvert fald ikke blevet mindre aktivistisk af den grund.

Jeg elsker DR, og jeg håber at kunne lave Curlingklubben i mange år endnu. Jeg kan da godt tænke, at hvis jeg nu var lidt mere stueren, var jeg sikkert blevet brugt mere ovre på DR1. Eller det ved jeg sgu ikke, jeg synes ikke, at jeg er flot nok. De kvindelige DR1-værter har ikke mellemrum mellem tænderne, flyveører og ring i næsen. Det fede er, at når man møder dem, så er de både vilde og sjove, de er bare blevet trænet i det polerede, hvor jeg er blevet trænet i det modsatte. Men jeg skal jo ikke være Lise Rønne, hun er der heldigvis allerede, ligesom der ikke er nogen, der skal være mig.”