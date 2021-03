Trine Kjær: “Sådan gør jeg hverdag til weekend”

Råd #1: Drop perfektionismen. Vi kvinder er ofte for selvkritiske og perfektionistiske i forhold til vores udseende, vores hjem og ikke mindst vores job. Tænk, hvis vi så med de samme øjne på os selv, som vi ser på andre.

Råd #2: Nyd hverdagen. Hverdagslykke er et ord, der egentlig er lidt kvalmende, men ikke desto mindre er der mere hverdag end weekend og ferie, og derfor er det så vigtigt at få det bedste ud af hverdagen. For mig kan det være ting som at gå ud at spise en grå mandag, bage kage, drikke et lækkert glas vin eller tage dyner med ind i sofaen. Ting, som normalt hører weekenden til, men som føles ekstra dejlige efter en lang arbejdsdag.

Råd #3: Vær ydmyg.

Råd #4: Kast dig ud i ting. I midten af 00’erne var jeg på en iværksæt- ter-workshop, hvor grundlæggeren af Jubii, Martin Thorborg, sagde, at det største benspænd for at blive iværksætter er en lang uddannelse. Med den kommentar opfordrede han nok ikke til, at man ikke skal tage en uddannelse, men at jo mere analytisk, man er, desto sværere er det at få igangsat ting. Det har jeg taget med mig både privat og i jobbet. Hvad er det værste, der kan ske? Projekter behøver ikke være perfekte, før de ser dagens lys.

Råd #5: Hold fri. Der er sjældent noget så vigtigt, at det ikke kan vente til dagen efter. Der er selvfølgelig undtagelser, men jeg er kæmpe fan af ikke at arbejde om aftenen. Jeg kender så mange, der altid arbejder et par timer, når børnene er puttet, og det kan være nødvendigt nogle gange for at få puslespillet til at gå op, men husk også, at det netop er om aftenen, du har alenetid med din partner, og at et forhold også skal plejes.

Råd #6: Gå, gå, gå. Jeg prøver at gå til alt, hvis muligt. I stedet for bil, cykel eller offentlig transport. For mig er det gratis terapi og motion på samme tid.

Råd #7: Vær empatisk. Der er intet mere tiltalende.

Råd #8: Lav noget, der gør dig glad. Hvis du ikke fløjter på vej til arbejde i en lang periode, så skal du overveje, om du skal lave noget andet. Den sætning kom fra min mor, da hun sagde sit gode job op for 12 år siden. Jeg har tænkt meget over den. Hvis man ikke er glad der, hvor man er, må man kigge andre veje. Det værste er, hvis man brokker sig over sin situation, men ikke gør noget ved den.

Råd #9: Husk, at mennesker omkring dig er et spejl af dig selv. Så hvis du bliver ved med at rende ind i idioter, så skal du måske kigge indad.

Råd #10: Spis godt. Det lyder banalt, men for mig er det noget af det vigtigste. En dag er god, hvis jeg spiser godt. Her mener jeg sundt, men uden restriktioner – for dem bliver man nemlig aldrig glad af.

