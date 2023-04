10 brudekjoler fra film og serier som vi elsker

Carrie Bradshaw i Sex and the City

Vi kan selvfølgelig ikke komme udenom at nævne brudekjolen Carrie Bradshaw (Sara Jessica Parker) har på i Sex and the City. Kjolen er designet af Vivienne Westwood, og det er ubetinget en af de mest ikoniske brudekjoler fra det store lærred – som Carrie bær under en af de mest ikoniske scener fra Sex and the City: Nemlig scenen hvor Big efterlader hende ved alteret.