12 fund fra luksuriøse brands der ikke ruinerer din konto

Tøj, sko og accessories fra anerkendte brands og modehuse er ikke altid skånsomme mod pengepungen. En gang imellem er det dog helt i orden af forkæle sig selv, og for vores vedkommende ender det som regel i en form for retail therapy. Hvis du kan genkende dette men ikke ønsker at gøre en af de helt store investeringer endnu, så kan du stadig få fingrene i designer-goder. Vi har fundet 12 items fra luksuriøse brands, som er mere prisvenlige, end man lige skulle tro.