12 fund fra SS23-kollektionerne

I sommeren 2022 blev dette års forårs- og sommermode vist frem på catwalken til modeugen. Nu har vi ventet i et halvt år på at få fingrene i de flotte styles, og det kan endelig lade sig gøre nu. Her får du et udpluk af vores yndlingsitems fra SS23-kollektionerne, så du kan være med på moden. Størstedelen af de items, som du finder her i artiklen, er fra den københavnske modeuge i sommers, men et par items fra Jacquemus, Han Kjøbenhavn og Sea New York har også sneget sig ind i mixet.