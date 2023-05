12 quiltede jakker og veste der emmer af sommer

Når man bor i Danmark, er det ingen hemmelighed, at man er nødsaget til at have en jakke hængende let tilgængeligt i garderoben – også i sommerperioderne. Det er ser vi dog ikke på som et problem – specielt ikke efter vi har fundet disse smukke jakker og veste.

En tynd, quiltet jakke er perfekt til de koldere sommerdage eller til de lange, lyse sommeraftener. Kig med herunder og find inspiration til, hvordan du kan tilføje dette fine item til din egen garderobe.