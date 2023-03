16 smukke accessories til håret

Accessories til håret bliver ved med at hitte – og dette er der god grund til. Det er den perfekte detalje, der kan fuldende dit outfit – og til at få håret væk fra ansigtet på en let og elegant måde.

Især sløjfer, hårnåle og rosen trender denne sæson og er ideel til alle, der gerne vil afprøve en feminin frisure, som er let at sætte. Sløjfetrenden så vi allerede i 2019 ved fremvisningen af de nye forår/sommer kollektioner hos modehuse som Chanel og John Galliano. Her blev håret sat med bånd og sløjfer, men nu ser det ud til at mange virkelig har taget tendensen til sig.