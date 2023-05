24 af de bedste fund til hiking med stil

Gorpcore har været en del af modebilledet et stykke tid, men stilen passer stadig perfekt til den skandinaviske livsstil. Her hentes referencerne især fra hiking – og hvis du skulle være i tvivl, er "gorp" en forkortelse for "Good Old Raisins and Peanuts", som er hikerens energi-boost på trek. Herunder finder du de funktionelle elementer og materialer, som kendetegner looket.