3 monokrome looks med sæsonens farver

Lilla

Lilla er en smuk farve, som er elegant at bruge i et monokromt look. Især under modeugerne i Paris, Milano og New York var der mange af gæsterne, som var iklædt den smukke farve fra top til tå. Skab dit eget monokrome lilla outfit med en lilla top med matchende lilla bukser eller nederdel for et spændende og stilfuldt look. Gå all in på lilla ved også at tilføje lilla accessories til dit look. Det kan eksempelvis være en taske eller et par sko.