3 niche brands du SKAL kende

Hvis du er kreativ eller bare elsker smukke illustrationer, er du kommet til det helt rigtige brand. Everpress har siden 2016 skabt et bæredygtigt brand, hvor du kan designe og indsende dine egne illustrationer – og selv vælge pris og stof. Hvis 5 mennesker vælger at købe det indenfor tidsfristen, bliver dit print sat i en begrænset (bæredygtig) produktion. Du er altså med til at støtte den kreative og bæredygtige branche samtidig med, at du sikrer dig, at der ikke bliver over-produceret.