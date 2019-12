3 ting, du skal overveje, før du køber vinterstøvler

1. Foret

Når temperaturen falder får man hurtigt kolde fødder, hvilket er en sikker vej til forkølelse og feber. Du kommer langt med et par sko med for, og allerhelst en uldblanding, der giver den bedste isolering.

Du kan også med fordel købe skoene et nummer for store. Hvis skoene sidder tæt, er der større sandsynlighed for, at du kommer til at fryse om tæerne. Derudover er der plads til en uldsok, eller du kan vælge at investere i et par uldsåle, som hjælper mod vinterkulden.