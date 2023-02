3 trends fra fortiden, som gerne må få et comeback

Det ville være en underdrivelse at sige, at de ikoniske 00’ere har sat tonen for det nuværende modebillede. Tendenserne som vi ser hos de store modehuse og på de indflydelsesrige influenter er enten et direkte lån eller stærkt inspireret af det vilde årti. Det var tiden, hvor ingen talje på bukserne kunne være for lav og baby tees med chokerende citater dominerede. De utallige trends er – blot efter et par årtier – blevet vækket til live og kan spottes alle vegne. Der er dog adskillige trends, som endnu ikke har haft deres tid i rampelyset – den tid tror vi bestemt er nær. Vi satser på det bliver før end senere.