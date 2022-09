3 upcoming danske brands – som du skal kende

PALMES SOCIETY

Palmes er egentlig menswear, men det stopper os bestemt ikke. De har formået at lave tøj fra tennis-kulturen til at bære både på og udenfor banen. De producerer størstedelen i Europa og laver tøj af miljøvenlige materialer. Udover at kunne shoppe deres seje tøj, har brandet skabt skabt et inspirerende og visuelt univers på websitet, hvor du kan læse forskellige historier, som du ikke vil gå glip af.