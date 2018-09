4 tricks, der får dit tøj til at stoppe med at fnuldre

1. Fryseren

Det lyder måske lidt skørt at komme din striktrøje i fryseren, men det kolde klima bibeholder det vamsede look og sørger samtidig for, at din striktrøje hverken fælder eller fnuldrer efterfølgende. Minustemperaturen holder nemlig på fibrene i tøjet.

Du kan også lægge din striktrøje i fryseren for at fjerne lugt og uønskede bakterier. På den måde udskyder du den hårde maskinvask og undgår således, at strikken hurtigere bliver slidt. Husk altid at komme striktrøjen i en frysepose.

2. Skumvaskeklude og -svampe

Brug en hårdt opvredet, men stadig fugtig engangs-skumvaskeklud eller -svamp til at fjerne fint hår, fnug og støv fra din striktrøje.

Du kan også køre en skumvaskeklud eller -svamp med i vaskemaskinen, de snupper nemlig al overskydende fnulder, og beskytter samtidig filteret i vaskemaskinen.