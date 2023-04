5 brands du skal holde ekstra øje med

Conner Ives

Den 27-årige, Conner Ives, har i en ung alder formået at skabe et navn for sig selv. Connor Ives flyttede fra barndomsbyen, New York, for at læse på University of the Arts London – han har siden slået sig ned i den britiske hovedstad, hvor han har sit design-studio. Connor Ives’ håndværk er siden blevet anerkendt i Hollywood – hans designs er set på A-list celebrities som Rihanna, Hailey Bieber og Kylie Jenner. Derudover klædte han Kobe Bryants datter på til The Met Gala i 2021.

Ansvarlighed er også en høj prioritet for Connor Ives. Han genbruger nemlig vintage-tøj og rest-stof. Derudover viser Connor Ives kun på catwalken én gang om året.