5 items, alle bør eje – ifølge Anna Wintour

Kender du følelsen af at kigge ind i et overfyldt klædeskab og alligevel føle, at du ikke har noget at tage på?

Ifølge Vogues chefredaktør Anna Wintour kan du undgå tøjkriser, hvis din garderobe består af nogle bestemte elementer.

I en ny video lavet af Vogue deler modeverdenens mest magtfulde kvinde sine fem bud på en god basisgarderobe.

Anna Wintour fortæller, at hvis man er en travl kvinde og ønsker at sammensætte et look uden for meget besvær, skal man have mindst fire tidløse design og ét item, som ikke nødvendigvis er klassisk, men som gør en glad. I Wintours tilfælde er det eksempelvis et prangende smykke.

Herunder har vi samlet de fem ting, som alle bør eje ifølge Vogue-dronningen.