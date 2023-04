5 looks der giver dig lyst til at hoppe i en ternet nederdel

Det var især kollektionerne hos Thom Browne, Ambush og Sandy Liang, der fremkaldte associationer til de britiske klasseværelser, men også i gadebilledet var der flere af gæsterne, som var hoppet i en ternet nederdel – og der er ingen grænser for, hvordan den kan styles.

Hverken årstiden eller lejligheden skal holde dig tilbage. Uanset om du hiver en girly top, en chunky sweater eller den klassiske blazer ud af klædeskabet, så er du garanteret et fuldendt look – især hvis du tilføjer et bælte. Du kan også gå all in på uniform-looket og style din nederdel sammen med et slips.

Herunder finder du fem geniale looks fra modeugen, som du kan drage inspiration fra, og nederst i artiklen har vi fundet nogle budgetvenlige bud på, hvordan du nemt kan gøre din egen garderobe rigere med en ternet nederdel.