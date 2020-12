6 brands, du har udtalt forkert hele livet

3. Givenchy [sji-vahn–shee]

Det franske luksusmærke med det ditto franske navn har gennem tiden voldt kvaler for mange – blandt andre den amerikanske kendis Whitney Port, som i en tåkrummende episode af 00’er-realityshowet The Hills blev irettesat af en parisisk chauffør efter at have udtalt det som ‘ga-VIN-chee’. Nøglen til en korrekt udtale af navnet er at udtale G’et blødt, E’et som et A og ‘chy’ som ‘shee’.

4. Hermès [air-mez]

Fransk kan være et svært sprog at lære, og en af de primære grunde er brugen af stumme bogstaver – i Hermès’ tilfælde det indledende H. For at gøre det hele endnu mere forvirrende, ville et S, der afslutter et ord på fransk, normalt også være stumt – men fordi det sidste È staves med en accent grave, skal S’et alligevel udtales blødt.