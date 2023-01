6 døtre, som virkelig ligner deres kendte mødre

Lila Grace Moss og Kate Moss

Den britiske supermodel Kate Moss har fået en mindst ligeså skøn datter. Lila Grace Moss er begyndt at gå i sin mors fodspor i forhold til karrierevalg. Selvom Kate først forsøgte at tale Lila ud af karrierevalget som model, så har hun senere udtrykket, at Lila har hendes fulde støtte.