8 inspirerende profiler til dig der drømmer om at lave dit eget tøj

Johanne Kohlmetz (@johannekohlmetz)

Johanne Kohlmetz har mange kreative talenter og ét af dem er, at hun er super dygtig til at sy. På hendes profil kan du finde masser af inspiration til sy-projekter, som ikke er super avanceret at genskabe, og hun er især god til at finde på kreative idéer til, hvordan du kan forvandle genbrugsfund om til alt lige fra bluser, bukser, kjoler og tasker. Johanne gør sig primært i syning, når det kommer til at lave tøj, og hun har også udgivet to bøger med opskrifter samt tips og trick til at lære at sy – bøgerne hedder "Lær at sy" og "Sy sy sy".