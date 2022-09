8 items, der gør dig sportcore i en fart

Hvad er det nu, der kendetegner et klassisk sportcore-look? Svaret på dette spørgsmål kræver et lille kig på en anden stilart - nemlig normcore.

Normcore er en stil der opstod tilbage i 90'erne, og ordet er en sammensætning af normal og hardcore. Normcore går i sin enkelthed ud på at klæde sig i "jeg-går-ikke-op-i-hvad-jeg-har-på"-looket. Et klassisk normcore-look kan eksempelvis være en hvid simpel t-shirt og et par basic jeans - altså et outfit der ligner, at man ikke har brugt meget mere end 5 minutter på at finde det frem.

Og nu til svaret på spørgsmålet - et klassisk sportcore-look er kendetegnet ved de samme ting som normcore, bare med et ekstra touch af sport (selvfølgelig).