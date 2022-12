8 nytårskjoler du kan købe lige nu - på budget

Med få timer til nytårsaften er deadline for online-shopping for længst overskredet – men du kan stadig nå at købe dig en nytårskjole. Du fysiske butikker har heldigvis åbent et par timer endnu, og vi har gjort lidt forarbejde for dig, så du bliver skånet for besværet i forgæves at løbe fra butik til butik. Herunder finder du otte smukke kjoler, som du kan købe i butikkerne her og nu – en af dem kan endda blive din for den beskedne sum af 84 kr.