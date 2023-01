I disse tider hvor der spares på varmen, findes der intet bedre end at hoppe i en lækker oversized strik – her på redaktionen er det blevet en fast del af hverdagsgarderoben, og det er vi ikke alene om. Den oversized strik er ikke til at komme udenom – hverken i gadebilledet, på Instagram eller i butiksvinduerne.

Og der er flere gode grunde til, at den oversized strik spottes på gader og stræder - ikke nok med at du kan holde varmen i den store strik, så er den også nem at style. Kombiner din oversized strik med et par baggy jeans eller en mini skirt (med strømpebukser) og et par støvler.