8 striktrøjer til foråret

Vi er vilde med strik her på redaktionen – og den holdning deler vi formodentlig med en del andre. Strik kan styles på et utal af måder, og der findes uendelig mange styles – så der er noget til enhver smag. Striktrøjer kan dog tit gå hen og blive en smule kedelige, og i højere grad blive en praktisk del af outfittet. Det synes vi er ærgeligt, og derfor har vi fundet 8 striktrøjer, der forhåbentligt giver ekstra pift til dit forårs-outfit. Om du er til det stilrene og klassiske look eller til det mere farverige look, finder du her et bredt spænd af strik til dig.