Q – Quadrilatero delle Moda

Milano er uomtvisteligt en af verdens bedste shoppingdestinationer, hvis du er på udkig efter hardcore fashion. Milanos fire vigtigste shoppinggader ligger lige op og ned ad hinanden, og med lidt god vilje danner de en lille firkant på kortet, der kaldes “Quadrilatero delle Moda”. Her finder du ikke bare italienske, men alle verdens største luksus- og modebrands side om side. Så her kan du få adgang til limited editions og et udvalg, som findes meget få steder i verden. Hvis du elsker mode, har du virkelig muligheden for at blive høj på livet (selv hvis du ikke har taget spenderbukserne med til Milano).

Adresse:

Via Monte Napoleone / Via Della Spiga / Via Manzoni / Corso Venezia

20121 Milano