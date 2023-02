Amalie Star: Jeg er obsessed af kjolen – det eneste problem er, at ens 'tatas' er ude

Hvad har du på i dag?

“Mine sko er vintage secondhand fra Frankrig, det er mine favoritter. Kjolen er fra By Malene Birger, og jeg er obsessed med den. Det eneste lille problem er, at ens 'tatas' er ude, så derfor har jeg jakke på i dagens anledning. Jakken er fra SourceUnknown, hun er dog gået lidt i stykker i den ene side. Tasken er fra Bottega Veneta, og jeg har lånt den fra The Vintage Bar.”

Hvilke shows deltager du til under modeugen?

“Oh my godess, lad mig finde mit skema. Lad mig læse op, hvad jeg deltager i. Blanche, Aeron – og jeg har lige været til Stamm. Så skal jeg også til (di)vision, Opera sport, LoveChild, The Garment...”

Listen er meget lang på hendes nøje udførlige skema. Efterfølgende udbryder Amalie “I am blessed, i love it.”

Har du en favoritdesigner her til Copenhagen Fashion Week?

“Jeg glæder mig især til (di)vision og Baum und Pferdgarten. Jeg har været stor fan af (di)vision længe, og Baum und Pferdgarten har jeg faktisk først lært at kende inden for det seneste år. I’m a new bird. Jeg har fulgt med i de sidste kollektioner fra Baum und Pferdgarten, og jeg elsker det.”

Har du et item eller en stil, som du hader alle har på lige nu?

“Lad mig se, hvem skal jeg skide på, lad mig tænke over det...Det her kommer til at være en mega cliché og klamt, men jeg føler, at folk kan og skal tage det på, som de har lyst til – så længe de er komfortable, er det ikke min business. Selvfølgelig kan folk se godt ud i noget, som jeg personligt ikke ville tage på.”