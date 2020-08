Brudesko til enhver type bryllup

Du har måske allerede fundet brudekjolen, sløret og tasken, men brudeskoene er mindst lige så vigtige, når det kommer til byllupsoutfittet. Og du kan heldigvis sagtens finde et par budgetvenlige sko til dit bryllup, der får dig til at ligne en million. Før i tiden gik mange efter den klassiske hvide pump, men i dag er der ingen regler for, hvordan en brudesko skal se ud. Flere vælger at blive gift i et par behagelige sneakers eller pifter det hvide outfit op med et par farverige stiletter, som Carries blå brudesko i Sex and the City.

Hælen på din brudesko - høj, lav eller flade brudesko?

Mange kvinder vil gerne gøre lidt ekstra ud af sig selv på deres bryllupsdag, og det kan derfor være fristende at hoppe i et par høje hæle. Hvis du ikke føler dig sikker på høje hæle, findes der dog efterhånden et stort udvalg af flade sko som ballerinaer, sneakers og loafers, der sagtens kan udgøre en smuk brudesko. Vil du gerne have en lav hæl, som du kan gå i hele dagen, kan du gå efter et par slingbacks eller sandaler med en lav, lidt tykkere hæl. På denne måde får du både højde og det festlige udtryk samtidig med, at du kan danse natten lang. Går du efter det ultrafeminine og romantiske look, så vælg en pump eller et par høje sandaler.

Traditionel eller anderledes sko til dit bryllup?

Vil du gerne holde dit look i den klassiske brudestil, skal du lede efter sko i hvid, ivory eller sølv med et simpelt udtryk. Du kan også gå all in på et par atypiske brudesko, og hoppe i et par støvler eller sneakers i en vild farve. Flere eksperimenterer også med perler, fjer eller frynser, der kan tilføre kontrast til en simpel brudekjole.