Cartier støtter iværksættere

Har du et råd til kvindelige entreprenører?

"Det kan være svært at føle i et mandsdomineret erhvervsliv, at du hører til – du kan hurtigt føle dig ensom. Selvom du har idéerne og drivkraften, er det vigtigt at finde et fællesskab, der kan hjælpe dig til at komme i gang. Søg mod fællesskabet, og find mentorer og programmer, der kan hjælpe dig."

I år bliver CWI 15 år. Hvad er det vigtigste, CWI foreløbigt har opnået?

"CWI startede egentlig som en pris, der hyldede kvindelige ledere. I dag er det blevet et entreprenørprogram, der er i konstant udvikling. Det er samtidig et program, der rækker længere, end øjet kan se: Ansøgeres netværksgrupper fortsætter for eksempel i årevis."

Cartier Women's Initiative blev etableret i 2007. Der er ansøgere fra alle verdensdele, fra unge studerende til pensionister. CWI har haft mere end 250 nominerede fra 62 lande og har doneret mere end 6 millioner dollars til programmet. I 2020 var den dankse virksomhed HiveOnline blandt de tre prismodtagere. Cartier Women's Initiative 2023 åbner for ansøgere den 16. maj 2022 og lukker den 30. juni 2022.

Ansøg via Cartierwomensinitiative.com