Chefredaktøren: De her brands jagter jeg vintage lige nu

De bedste brands og modehuse har næsten alle en historie og en levetid der betyder, at du kan finde en hel del guld vintage. Et oplagt tip til den fysiske jagt er selvfølgelig at orientere dig om, hvilke brands der 'hører hjemme' på din næste rejsedestination - og jagte dem i de lokale vintage butikker.

Skal jagten sættes ind digitalt, er store websites med masser af vintage fund som franske Veistaire Collective og Resee i Paris glimrende og udvalget større end enormt, især på Veistaire Collective. I Danmark holder jeg øje med Jerome Vintage, der bor i København, og her skal du ofte være ultrahurtig til at vurdere, om der skal investeres.

Ruskindsjakken er et kæmpe hit. Jeg elsker udgaven fra Saks Potts - men denne her er også rigtig god, og fra det franske mærke Chevignon, der i årtier har været rigtig stærke på især jakke. Lige nu er Chevignon's 'jeg-skal-lige-på-vandring-i-skoven' stil ganske eftertragtet.