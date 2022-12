Chefredaktørens julegaveønske: “Jeg havde virkelig ikke regnet med, jeg ville ønske mig de her støvler”

NORDISK FILM BIOGRAFER

Biografbillet

fra 100 kr.

Jeg er vild med at give gaver. Måske fordi jeg er ret god til at finde på gaver, der også kan have en glædelig effekt for mig selv. Som nu biografbilletter. Min yndlingsgave at give - og så vil jeg gerne inviteres ind og se ‘Elsker dig for tiden’ der har biografpremiere 22 december. På forhånd tak.

Ps. Medlemmer af min familie har specifikt udtrykt, at de ikke længere ønsker sig biografbilletter. Heller ikke til fødselsdage. Mystisk.