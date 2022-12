Costumes chefredaktør: Verdens mest behagelige nytårskjole

Forventningerne til nytårsaften har jeg brugt mange år på at skrue ned for. Det gælder faktisk alt fra 'hvad skal der ske' til 'hvad skal jeg have på' til 'hvor sjove skal (de andre) være', for at det bliver Årets Mest Perfekte Aften. Intensiv research og praktisk udførelse gennem efterhånden en del årtier har vist, at ingen af delene er nået i mål endnu – og slet ikke på samme aften.

I år – i det herrens år 2022 – ser det ud til, at outfittet kan nærme sig det perfekte. I hvert fald føles det ret perfekt, at jeg allerede nu ved – flere dage før selve nytårsaften – hvad jeg skal have på: En smuk, hvid kjole fra den den dygtige designer Elaine Hersby, der laver det meste af sin kollektion på bestilling. Materialet er super blødt, længden er hverken for kort eller for lang og udskæringerne løfter kjolen til festlige højder.

Jeg forestiller mig dog også, at den vil være ret smart på en sommerdag med klip klap'ere.