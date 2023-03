De har gjort det igen: Ganni og 66°North lancerer ny kollektion

Tredje gang er lykkens gang (som man siger), og det er bestemt ingen undtagelse for den spritnye kollektion mellem Ganni og det islandske outerwear-brand 66°North.

Ganni X 66°North er en kollektion bestående af outdoor-tøj, som er inspireret af miljøet på Island – og selvfølgelig også har et tvist af Gannis legende tilgang. Den spritnye kollektion er tilgængelig fra i dag (15. marts) og kommer på hylderne samtidig med SS23-kollektionen fra Ganni – du kan selvfølgelig også få fingrene i kollektionen på ganni.com.

Ditte Reffstrup, som er Creative Director hos Ganni, siger selv følgende om kollektionen: "Jeg er super stolt over at arbejde sammen med 66°North for tredje gang. De laver det bedste outerwear, som du bare har lyst til at have på overalt. Jo mere vi arbejder sammen, jo mere lærer vi fra hinanden – og vi har opbygget en tillid til hinanden, når det kommer til at eksperimentere og afprøve nye ansvarlige løsninger. Det er det, som gør det her samarbejde så specielt. Jeg elsker farverne, som er inspireret af Island – et af de smukkeste steder på jorden. Jeg kan ikke vente med at dele kollektionen med jer!"