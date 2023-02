De største tendenser fra modeugen

Co-ords

Opsummerende må vi konkludere, at de velkendte co-ords er kommet for at blive. En gang havde vi jakkesæt, som i en periode er blevet brudt op og brugt separat – men de fulde sæt er virkelig tilbage. Stort set samtlige shows under modeugen viste overvældende mange fortolkninger af co-ords. Her har vi samlet de bedste i denim, i strik, i skind, med mønster (enten pintet eller vævet) og som klassisk suiting.