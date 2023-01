Den erfarne stylist: “Jeg er stort set lykkedes med ikke at købe noget high street i 2022”

Mere end 15 år har stylist og tidligere moderedaktør, Line Hindsgaul, arbejdet med mode hver eneste dag - det har gjort hende til det, hun i dag kalder “...en forholdsvist bevidst modeforbruger:”

“Jeg tænker rigtig meget over hvert køb. Er der et reelt behov eller er det den forbrugskultur som vi lever i, der spiller mig et puds? Mine køb skal ikke nødvendigvis være klassiske, men de skal være i rotation i min garderobe og ikke bare hænge i skabet. Man kan nok godt kalde mig en kvalitetsbevidst shopper, jeg køber få, men dyre kvalitetsting.”

“Jeg laver to gange årligt en plan for de 6-8 items jeg gerne vil have til min garderobe. Med den liste i hånden, lykkedes det mig stort set at styre uden om hurtige tendenser og pludselige indskydelser i hele 2022. Men ser jeg et look på instagram, som jeg ikke kan slippe, prøver jeg at gå min egen garderobe igennem, og se om jeg kan skabe et look, der ligger tæt på, og som kan opfylde det opstået behov. Det lykkedes faktisk overraskende tit.”

Stylistens bedste tips til en ansvarlig garderobe: