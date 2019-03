Et af de vigtigste stiltips, der findes, er at lade din kropstype influere dit valg af tøj. Alting klæder ikke alle, og derfor bør du finde de silhuetter, som fremhæver det, du er allergladest for.

Halsudskæringen på din bluse eller kjole kan også bidrage til at få det smukkeste frem i dig. Men hvilken skal du gå efter? Vi gennemgår de fem mest klassiske udskæringer herunder.