Den komplette guide til at vaske dit lingeri

Under vask

Generelt set anbefales det altid at vaske sart lingeri i hånden for at undgå, at eventuelle blonder og detaljer bliver revet i stykker af en løs bøjle eller at BH'erne mister deres form.

I dag findes der dog så avanceret vaskemaskiner, at de sagtens kan vaske dit dyre lingeri på en sikker og skånsom måde. Vaskemaskinerne fra Electrolux PerfectCare tilpasser automatisk programmet til materialet, så det er muligt at vaske selv de mest sarte materialer med en skånsom cyklus på lav temperatur.

Vasker du dit lingeri i vaskemaskinen, så husk altid – altid – at putte det i en vaskepose og lukke BH'erne. Det vil nemlig mindske risikoen for, at bøjler og spænder river sig løs og ødelægger dit undertøj og de fine detaljer.