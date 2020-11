Det kan være svært at vide, hvor du skal starte, hvis du overvejer at anskaffe dig en vintage taske. Vi har samlet en række gode råd til, hvad du skal gå efter, når du shopper vintage tasker, blandt andet hvad du skal kigge efter for at sikre dig den ægte vare, og hvilke tasker der aldrig går af mode.

Gode hjemmesider og vintage-butikker

Der findes et hav af gode hjemmesider, hvis du kigger efter vintage tasker. Desværre er der også mange, der tjener penge på at sælge falske tasker, og det kan ofte være svært selv at afgøre, om du står med den ægte vare eller ej. Hvis det kan lade sig gøre, så gå efter de vintage tasker, du kan vurdere i virkeligheden, for eksempel i fysiske vintagebutikker.

Der er dog også webshops, du kan stole på.

Vestiaire Collective er en af verdens største luksus vintage- og secondhand-sider, der tilbyder både tøj, accessories, sko og ting til hjemmet. Her finder du også et væld af tasker, lige fra Chanel-tasker fra 90’erne til nyere secondhand Louis Vuitton-tasker. Vestiaire Collective har kontorer over hele verden, og de items, der bliver sat til salg, tjekkes af eksperter for at forsikre kunderne om, at varerne er ægte.

The Vintage Bar er en af Skandinaviens førende vintageforhandlere, der ligesom Vestiaire Collective har et hold eksperter, der kan garantere, at de tasker, der bliver solgt, er ægte. The Vintage Bar består både af en onlinebutik og et fysisk showroom, hvor du kan booke tid til at se og mærke på varerne. Er du på udkig efter en bestemt taske, kan du skrive dig på ventelisten, og så bliver du kontaktet direkte, når din drømmetaske er på lager.

Hos Magnolias Luksus Secondhand på Købmagergade i København finder du mærker som Chanel, Louis Vuitton, Hermès og Balenciaga. Her kan du se taskerne i butikken, og er du ikke i København, kan du følge med på deres Instagram, hvor de også poster nye varer og deres priser.

Du kan også gå udenom butikkerne, der kun sælger designervarer, og kigge hos for eksempel Trendsales, Den Blå Avis eller Facebook Marketplace, hvor du også kan være heldig at gøre et godt vintage- eller secondhand køb. Husk dog altid at være opmærksom på, om der følger kvittering og ægthedsbevis med, når du køber hos en privat sælger.