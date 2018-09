Denne detalje redder dit outfit

Synes du ofte, at dit outfit bliver for kedeligt? Små detaljer gør en stor forskel for dit samlede udtryk, og streetstylestjernerne slår et slag for en bestemt detalje denne sæson: Mavebæltet.

Bæltet skal igen sidde i taljen, og du kan selv vælge, om du er mest til klassisk sort, eller foretrækker noget farverigt og opsigtsvækkende. Det simple stylingtrick løfter hele dit look, og gør sig særligt godt uden på en blazer, cowboyjakke eller flagrende kjole.