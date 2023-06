Denne sko fra din morfars garderobe skal du gå i denne sommer

Det er ikke altid, at de moderigtige valg er de mest behagelige, men vi har en god nyhed til dig denne sommer: Du skal ikke tøve med at gøre den (yderst komfortable) såkaldte 'morfar-sandal' til din nye favoritsko. Det kan godt være, at de ældre herrer måske ikke helt havde moden som første prioritet, da de rakte ud efter disse chunky sandaler, men de ramte faktisk ikke helt ved siden af – og hvem vil ikke gerne gå ned af gaden og matche sin morfar eller sin far?

Herunder har vi samlet 12 sandaler til dig, som du kan tilføje til sommergarderoben – perfekt til stranddage, en gåtur i solskinsvejr, festival og til hverdag.