Denne tendens er perfekt til en sommergylden hud

Den er vanvittig elegant og ultra sexet. Sommerens stropløse styles er blevet spottet på et væld af influencere, og det helt perfekte valg uanset om du skal en tur på stranden eller i byen.

Invester i en stropløs kjole, og brug den med en chunky choker og et par høje stiletter. Eller miks den med et par klip klapper og en stråtaske for et afslappet hverdagslook.

Er du mere til den stropløse top kan du style den med 00'ernes renaissance trend, maxinederdelen, eller et par casual cargo bukser. Og har du en stropløs badedragt i garderoben allerede er det nu, du skal finde den frem, og kombinere den med et par vintage oversized Levi's jeans, et miniskirt, eller selvfølgelig bare hoppe i den som den er og nyd en dag ved poolen.