For et par måneder siden faldt jeg ned i et af de der ‘vintage-huller’, hvor jeg scrollede igennem 100-vis af salgsannoncer på sites som Ebay, Trendsales, Vestiaire Collective og vintagebutikker fra nær og fjern. Søgeordene var ‘Prada’, ‘rygsæk’, ‘nylon’, ‘bucket hat’ og ‘fanny pack’, og jeg endte med at købe to sorte nylontasker: en messenger og en lille skuldertaske, der kun akkurat kan rumme en bog og et credit card, som jeg virkelig skal styre mig for ikke at tømme fuldstændigt på Prada.com, hvor den danske supermodel Freja Beha endnu engang er ansigt for det italienske modehus, som hun første gang arbejdede for i 2005.

Cool, dragende, mystisk og sexet er ord, der knytter sig til den danske model, som derfor også er den perfekte visuelle personificering af den nu 70-årige Miuccia Pradas Prada. Miuccia Prada blev en del af familievirksomheden i 1978, og i 2014 kom hun på finansmagasinets Forbes’ liste over verdens 100 mest magtfulde kvinder i selskab med blandt andre Michelle Obama, Beyoncé og Oprah. Det var i øvrigt i kølvandet på en kæmpe udstilling på The Met i New York, hvor Pradas designfilosofi blev udstillet i en form for samtale mellem hende og den ikoniske avantgarde-designer Elsa Schiaparelli, som op igennem 20’erne og 30’erne markerede sig som en af en de mest eksperimenterede modeskabere i Paris. Schiaparelli samarbejdede med kunstnere som Salvador Dalí og Jean Cocteau, skabte hatte formet som telefonrør, tasker med øjne og læber og kjoler prydet med avisprint og levende skaldyr, der udfordrede tidens mest elegante kvinder intellektuelt og smagsmæssigt. En tradition, som Miuccia Prada har videreført.

Kunsten vender vi tilbage til, men det er opgøret med bourgeosiets ‘gode smag’, der lagde kimen til Miuccia Pradas utrolige succes som fornyer af familievirksomheden, der blev grundlagt allerede i begyndelsen af 1900-tallet og blandt andet leverede luksuriøse rejsetasker til den spanske kongefamilie. Den unge Miuccia Prada voksede op i nydelige rammer, og hun har senere fortalt, at hun allerede som ung teenager gjorde visuelt oprør ved at klæde sig som en punket excentriker. Senere tog hun på mime-skole – jeps, de der irriterende gøglere med sort hat og hvide handsker – før hun begyndte at studere i Frankrig, England og Irland, hvor hun blandt andet tog en ph.d. i politologi. Fritiden blev brugt i biografen, hvor hun dyrkede store italienske filmskabere som Antonioni, Fellini og Bertolucci. Og så meldte hun sig ind i det italienske kommunistparti og blev en højrøstet feminist, som blandt andet demonstrerede for fri abort og gratis børnepleje for italienske kvinder. Iklædt luksusmode fra Yves Saint Laurent. Kontrasten mellem den politiske virkelighed og hendes voksende interesse for mode og daværende job i familievirksomheden skurrede derfor fra starten i Miuccia Pradas selvbillede.

“Jeg var så flov over det, da jeg var ung,” fortalte hun i 2019 til Vanity Fair.

“Jeg var en venstreorienteret feminist, som arbejdede med mode. Jeg havde det frygteligt over det, og jeg følte mig virkelig skamfuld.”